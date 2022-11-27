Пользователи Сети раскритиковали главу ЕК за слова о годовщине голодомора

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Пользователи Twitter обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в зацикленности на Владимире Путине после ее слов о годовщине голодомора.

В день памяти фон дер Ляйен призвала вместе с Китаем обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Она указала, что сейчас Москва якобы вновь использует продовольствие как оружие.

Один из пользователей подчеркнул, что главе Еврокомиссии стоит подумать о Европе, а не о Путине и Украине. Он отметил, что его уволят, если на работе он будет заниматься своими делами. Пользователь спросил, почему фон дер Ляйен считает, что это правило не коснется ее.

Другой комментатор подчеркнул, что больше верит в то, что вся ответственность за происходящее лежит на главе ЕК. Он назвал ее лгуньей и преступницей.

"Если бы Россия якобы использовала продовольствие в качестве оружия, как вы заявляете, все порты были бы заблокированы. Однако Россия напротив разрешила передвижение кораблей, перевозящих зерно. Если вы продолжите в том же духе, то люди перестанут доверять вашим словам", – написал третий пользователь.

Еще один гражданин напомнил, что Москва выступала за поставки зерна в страны Африки бесплатно, однако в ЕС не позволили этого сделать. Другой же комментатор счел ироничным тот факт, что Европа растягивает конфликт на Украине, а после говорит о помощи Киеву в борьбе с голодом.

"Когда Украина поставляла зерно, то оно шло в Европу вместо Африки. Почему? Возможно, потому что они не знали номер банковского счета Зеленского в швейцарском банке", – сказал пользователь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва и Анкара договорились о бесплатной поставке продовольствия наиболее нуждающимся странам. Он указал, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора.



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