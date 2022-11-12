Первая партия российских удобрений отправится в Малави на следующей неделе – ООН

Фото: depositphotos/gary718

Первая партия российских удобрений, заблокированных в портах Европы, отправится в Малави в ближайшую неделю, говорится в заявлении, распространенном офисом генсека ООН по итогам встречи представителей всемирной организации с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым в Женеве.

"Ожидается, что первая партия удобрений отправится в Малави на следующей неделе. ООН по-прежнему привержена решению проблемы кризиса на мировом рынке удобрений, когда фермеры <...> из развивающихся стран вынуждены отказываться от производства из-за высоких затрат на него", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на встрече в Женеве стороны обсудили детали зерновой сделки и вопросы продвижения и облегчения беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад препятствует поставкам российской агропродукции на мировые рынки. Она пояснила, что российская часть зерновой сделки идет со значительными сбоями, даже несмотря на то, что Москва неоднократно предлагала бесплатно направлять зерно нуждающимся странам.



ООН призвала ускорить снятие ограничений на продовольствие РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!