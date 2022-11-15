В МО РФ сообщили об уничтожении до 1,4 тыс украинских военнослужащих в боях за Павловку

Фото: Минобороны РФ

Российские военные ликвидировали почти 1 400 военнослужащих ВСУ в ходе боев за Павловку в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что в числе потерь украинской стороны также значатся два самолета Су-25, один вертолет Ми-8, семь БМП, 30 бронемашин, более 25 автомобилей и 12 танков. Также уничтожены 28 беспилотников и шесть артиллерийских орудий, в том числе две гаубицы М777.

Об освобождении села Павловка стало известно накануне, 14 ноября. Отмечалось, что это открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

Так, по словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, взятие данного населенного пункта позволит российским войскам продвинуться в сторону Угледара и отодвинуть ВСУ от Донецка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска освободили село Павловка в ДНР – МО РФ

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