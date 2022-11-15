В ЛНР заявили, что Киев начал стягивать бронетехнику на нескольких участках фронта

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Солдаты ВСУ начали стягивать бронетехнику на ряде участков фронта. Об этом РИА Новости сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", – указал он.

Марочко подчеркнул, что армия Украины постоянно пытается прорваться в эти населенные пункты.

Также, по словам офицера, согласно полученным сведениям с перехваченных документов, в настоящее время главные усилия ВСУ брошены на луганское направление.

Ранее армия РФ в результате упорных боев освободила Павловку в ДНР. Сообщалось, что взятие этого населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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