09:40Политика
В ЛНР заявили, что Киев начал стягивать бронетехнику на нескольких участках фронта
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Солдаты ВСУ начали стягивать бронетехнику на ряде участков фронта. Об этом РИА Новости сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной", – указал он.
Марочко подчеркнул, что армия Украины постоянно пытается прорваться в эти населенные пункты.
Также, по словам офицера, согласно полученным сведениям с перехваченных документов, в настоящее время главные усилия ВСУ брошены на луганское направление.
Ранее армия РФ в результате упорных боев освободила Павловку в ДНР. Сообщалось, что взятие этого населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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