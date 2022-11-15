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Указ президента Украины Владимира Зеленского об ограничении передвижения для мужчин подрывает боевой настрой украинцев. Таким мнением поделился обозреватель американского журнала Foreign Policy Чарли Карпентер.

По словам журналиста, уровень безработицы в стране составляет 34%. Он добавил, что указ украинского лидера лишь усугубляет ситуацию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина после 2014 года потеряла 53,7% населения и стала колонией США. По его словам, после госпереворота из страны бежали 10,5 миллиона человек, еще 11,2 миллиона граждан решили стать россиянами. Он добавил, что речь идет о жителях Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.



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