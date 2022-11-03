Володин заявил о потере Украиной более половины населения с 2014 года

Фото: kremlin.ru

После государственного переворота в 2014 году Украина потеряла более половины населения и стала колонией США, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что за восемь лет Украина потеряла 53,7% населения. По его мнению, украинские граждане для Вашингтона и Брюсселя – это расходный материал.

"Война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей", – написал парламентарий, подчеркнув, что Киев ведет Украину к ее полному исчезновению.

Володин рассказал, что с 2014 года из Украины бежали 10,5 миллиона человек, еще 11,2 миллиона граждан решили стать россиянами. Речь идет о жителях Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Также политик считает, что Украина утратила промышленный потенциал. По его словам, там процветает тотальная коррупция и не учитываются интересы народа.

Ранее Володин сообщил, что Украина потеряла способность существовать как государство, страна оккупирована НАТО. Он также подчеркнул, что Киев не способен выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, а финансовая система страны разрушена.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на то, что Киев еще не получил "ни цента" для проведения работ по плану быстрого восстановления, на реализацию которого должно быть выделено 17 миллиардов долларов.

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