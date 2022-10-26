Володин заявил, что Украина потеряла способность существовать как государство

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Украина потеряла способность существовать как государство, страна оккупирована НАТО, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном", – написал он.

Володин также подчеркнул, что Киев не способен выполнять социальные обязательства перед своими гражданами, а финансовая система страны разрушена.

"Более 100 миллиардов долларов долгов необходимо возвращать. Проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются", – добавил спикер Госдумы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на то, что Киев еще не получил "ни цента" на восстановление страны. Президент Украины сказал об этом на конференции в Берлине, на которой он присутствовал в онлайн-режиме. По его словам, украинская сторона еще не получила "ни цента" для проведения работ по плану быстрого восстановления, на реализацию которого должно быть выделено 17 миллиардов долларов.

До этого президент США Джо Байден предупредил украинского лидера о проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки.

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