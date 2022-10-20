США могут перестать помогать Украине в случае победы республиканцев на выборах – СМИ

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Финансирование Украины может быть прекращено в случае победы республиканской партии на выборах в палату представителей США. Об этом пишет Axios со ссылкой на заявления членов партии.

По словам члена палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронга, сдвиг в изменении отношения Вашингтона к финансированию Киева произойдет за счет трансформации мнения американских избирателей.

В свою очередь, член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол добавил, что республиканцы хотят видеть больше подотчетности и надзора в вопросе финансирования Украины.

Ранее в СМИ сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам стран G7 с просьбой увеличить поставки оружия Киеву. Отмечается, что политик уделит особое внимание средствам противовоздушной обороны.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки ПВО от США не повлияют на цели российской стороны. По его словам, подобные действия сделают конфликт дольше и больнее для украинской стороны.

До этого президент США Джо Байден в разговоре с Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО. Кроме того, Байден в разговоре с украинским лидером осудил ракетные удары РФ.

За минувшие сутки российские системы ПВО сбили 21 снаряд украинских РСЗО HIMARS – МО РФ

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