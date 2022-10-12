Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США – СМИ

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет публично жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома.

"Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно", – говорится в материале издания.

WP отмечает, что Зеленский неоднократно публично обращался к США и другим странам Запада с просьбой выделить дополнительное вооружение Украине, несмотря на большие объемы поставок военной помощи от Байдена и конгресса, которые были отправлены ранее.

По данным издания, в органах власти США намечается раскол, обусловленный многомиллиардной помощью, отправляемой Украине. В материале WP предполагается, что ситуация в политическом истеблишменте ухудшится, если республиканцы не займут палату представителей 8 ноября.

Накануне в Белом доме пообещали передать Киеву системы ПВО. Об этом стало известно из разговора Байдена и Зеленского. В беседе с президентом Украины Байден в очередной раз подчеркнул намерение продолжить поддержку Киева.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Политолог рассказал, как долго могут продолжаться удары ВС РФ по объектам Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!