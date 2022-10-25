Зеленский пожаловался, что не получил "ни цента" на восстановление Украины

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на то, что Украина еще не получила "ни цента" на восстановление страны. Об этом пишет Reuters.

Президент Украины сказал об этом на конференции в Берлине, на которой он присутствовал в онлайн-режиме. По его словам, украинская сторона еще не получила "ни цента" для проведения работ по плану быстрого восстановления, на реализацию которого должно быть выделено 17 миллиардов долларов.

Учитывая нынешнее положение дел, Украина может не пережить зиму, добавил Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден предупредил украинского лидера о проблемах, которые могут возникнуть, если тот не перестанет жаловаться на недостаточную поддержку со стороны Америки.

Отмечалось, что Зеленский неоднократно публично обращался к США и другим странам Запада с просьбой выделить дополнительное вооружение Украине, несмотря на большие объемы поставок военной помощи от Байдена и конгресса, которые были отправлены ранее.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Сети показали, как записываются обращения Зеленского

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!