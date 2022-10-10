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Некогда процветающая Украина стала фашистским государством, выполняющим функции послушного орудия в руках коллективного Запада, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Об этом сообщает ТАСС.

"Вижу огромную трагедию в том, что на глазах всего лишь одного поколения процветающая в прошлом Украинская Советская Республика превратилась в такой конгломерат, буквально фашистскую диктатуру и стала послушным орудием в руках группы тоталитарно-либеральных режимов Запада", – сказал он на церемонии открытия выставки "Свидетельства преступлений украинских нацистов и их пособников" в Доме Российского исторического общества.

Нарышкин отметил, что в настоящее время Россия с оружием в руках борется с этим "абсолютным злом". По его словам, представленные на выставке экспонаты позволят каждому понять, почему жители Донбасса и Новороссии приняли решение быть с Россией.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина рискует утратить свой суверенитет и исчезнуть с карты мира в связи с текущей ситуацией. Он подчеркнул, что Россия не несет ответственности за то, что Украина потеряла государственную независимость после переворота в 2014 году, перейдя под управление коллективного Запада.

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