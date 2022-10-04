Сенатор рассказал, за что воюет Украина

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В настоящее время Украина ведет борьбу за независимость Соединенных Штатов, которые стремятся ослабить позиции России, считает сенатор от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Украина сегодня воюет за независимость США, которые дают ей деньги, чтобы ослабить Россию и дать возможность американцам удержаться на лидирующих позициях в мире", – сообщил он РИА Новости.
Сенатор назвал Украину американской колонией, которая ведет своих граждан на смерть ради геополитических интересов США. Цеков также допустил исчезновение существующей Украины, если она выберет путь американской колонии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон фактически стал стороной конфликта на Украине. До этого она обвинила власти США в попытке втянуть Россию в ядерную повестку с помощью манипулятивных приемов. Она добавила, что действия американских официальных лиц являются тотально разрушительными.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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