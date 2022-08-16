В СВР заявили о практическом разделе Украины

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Представитель Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Владимир Матвеев заявил, что Запад перешел к практическому разделу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвеев выразил мнение, что западные государства переживают не за будущее этой страны.

Он подчеркнул, что сегодняшняя власть на Украине практически оказалась списана со счетов, в настоящее время Запад приступил к созданию схем по разделу и оккупации некоторых территорий государства.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент".

Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ его попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

