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Политика

07:25

Зеленский намерен распродать Украину для собственного обогащения – СМИ

политика

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Украины Владимир Зеленский собирается распродать всю страну Западу, а полученную прибыль разделить со своей командой, сообщает портал "Гуаньча".

"Если Зеленский хочет найти покупателя, то ему остается только отправиться на Запад – пусть потихоньку ищет, кому продать остатки украинского величия, и я надеюсь, что он найдет этого покупателя до того, как страна рухнет", – говорится в сообщении.

Автор материала назвал нецелесообразной передачу госимущества в частные руки в период конфликта. По его мнению, такое решение можно рассматривать как желание украинского лидера обогатиться.

Ранее СВР России заявила о намерении украинских властей начать распродажу страны в пользу Польши.

В СВР пояснили, что Москва регулярно получает сведения о том, что Варшава не только рассматривает возможность ввода "польских миротворческих сил" в западные регионы Украины, но и хочет установить контроль над самыми перспективными областями украинской экономики. В первую очередь это касается сельского хозяйства.

Отмечается, что польские компании скупают продукцию украинских сельхозпроизводителей по заниженным ценам, чтобы обречь предприятия на банкротство. В дальнейшем Польша сможет приобрести их активы и земли по "бросовым" ценам.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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