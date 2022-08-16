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Польская пресса представит поражение Киева в спецоперации как стратегическую победу Украины, считает политолог Конрад Ренкас.
"Можно быть полностью уверенным в том, что, во-первых, информация о дальнейших поражениях Украины будет по-прежнему подвергаться цензуре, а во-вторых, даже окончательный разгром киевской власти <...> будет представлен как ее стратегическая победа", – написал он в своей статье для газеты Myśl Polska.
Ренкас добавил, что пропаганда польских СМИ является неэффективной, поскольку число читателей, верящих в "опасные сказки о неизбежной победе Киева", снижается.
Ранее китайское издание Guancha сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский собирается распродать всю страну Западу, а полученную прибыль разделить со своей командой. Автор публикации назвал нецелесообразной передачу госимущества в частные руки в период конфликта. По его мнению, такое решение можно рассматривать как желание украинского лидера обогатиться.
До этого о намерении украинских властей начать распродажу в пользу Польши заявляла Служба внешней разведки России. В СВР рассказали, что Москва регулярно получает сведения о том, что Варшава не только рассматривает возможность ввода "польских миротворческих сил" в западные регионы Украины, но и хочет установить контроль над самыми перспективными областями экономики. В первую очередь это касается сельского хозяйства.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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