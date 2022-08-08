В СВР узнали о намерении Польши взять под контроль часть отраслей экономики Украины

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Служба внешней разведки (СВР) России заявила о намерении украинских властей начать распродажу страны в пользу Польши, сообщает Pravda.Ru.

В СВР пояснили, что Москва регулярно получает сведения о том, что Варшава не только рассматривает возможность ввода "польских миротворческих сил" в западные регионы Украины, но и хочет установить контроль над самыми перспективными областями украинской экономики. В первую очередь это касается сельского хозяйства.

Отмечается, что польские компании скупают продукцию украинских сельхозпроизводителей по заниженным ценам, чтобы обречь предприятия на банкротство. В дальнейшем Польша сможет приобрести их активы и земли по "бросовым" ценам.

В СВР России добавили, что Варшава инвестирует деньги в разработку логистики для вывоза продовольствия с Украины в европейские страны.

В конце июля Верховная рада Украины приняла законопроект, согласно которому граждане Польши получают те же права, что и украинцы. Законопроектом закрепляется право поляков легально находиться на территории Украины без специальных разрешений в течение полутора лет и пользоваться весь срок правами и свободами гражданина.

В частности, они смогут работать без специального разрешения, становиться налоговыми резидентами, учиться, лечиться и получать социальные выплаты.

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. По его словам, СВР располагает информацией о том, что Варшава планирует разместить в западных областях страны свой "миротворческий контингент".

Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.

