В Минобороны РФ сообщили об освобождении Павловки в ДНР

Фото: Минобороны России

Российские военные в результате упорных боев освободили Павловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что взятие данного населенного пункта открывает возможности для дальнейшего наступления в Донбассе.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что занятие российскими войсками Павловки необходимо для дальнейшего продвижения в сторону Угледара. По его словам, ВС РФ должны укрепиться в Угледаре, чтобы ВСУ оказались дальше от Донецка.

Между тем 13 ноября стало известно, что Вооруженные силы РФ освободили поселок Майорск на донецком направлении.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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