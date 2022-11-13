Вооруженные силы РФ полностью освободили Майорск

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России освободили поселок Майорск.

"На донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск", – заявил представитель оборонного ведомства.

Конашенков подтвердил ликвидацию бойцов и техники противника.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении арсенала с авиационными средствами поражения. Боеприпасы хранились в населенном пункте Дубиевка Черкасской области.

Накануне российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении более 85 наемников на южно-донецком направлении. Подразделения противника предприняли попытку контратаки в направлении Степного, Владимировки и Павловки.

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