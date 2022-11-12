Зеленский сообщил о жестоких боях в Донбассе

Фото: Министерство обороны РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о жестоких боях, которые ежедневно разворачиваются в Донбассе.

"Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои", – сказал он в своем видеообращении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска успешно отразили атаку украинской армии на купянском направлении, в результате чего были уничтожены более 90 бойцов ВСУ.

В ведомстве рассказали, что две украинские роты вместе с иностранными наемниками попытались атаковать в направлении Куземовки в ЛНР. Однако их встретил огонь артиллерии ВС РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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