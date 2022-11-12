Фото: телеграм-канал Shot

Донецк и Горловка подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает ДНР в СЦКК в своем телеграм-канале.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:

в 19:02 населенный пункт Нетайлово – город Донецк (выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров);

в 20:25 населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра).

Ранее украинские войска обстреляли Кореневский и Суджанский районы Курской области. Сообщалось, что в Суджанском районе около шести прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 – на Плехово. Уточнялось, что в результате ЧП пострадавших и серьезных разрушений нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое

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