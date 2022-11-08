08 ноября, 18:43Происшествия
ВСУ атаковали Кореневский и Суджанский районы Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска нанесли удары по Кореневскому и Суджанскому районам.
"В кореневском селе Успеновка зафиксирован только один прилет, в Суджанском районе не менее шести прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 прилета – на Плехово", – говорится в публикации в его телеграм-канале.
По словам главы региона, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Губернатор уточнил, что в Плехове повреждена кровля ангара, пострадали некоторые объекты энергоснабжения, что привело к отключению электричества в нескольких домах.
Он подчеркнул, что все повреждения будут устранены.
Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Гуево Суджанского района пострадали пять человек, в том числе трое детей. По его словам, Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село из артиллерии утром 2 ноября. Всех пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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