ВСУ атаковали Кореневский и Суджанский районы Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска нанесли удары по Кореневскому и Суджанскому районам.

"В кореневском селе Успеновка зафиксирован только один прилет, в Суджанском районе не менее шести прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 прилета – на Плехово", – говорится в публикации в его телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате атаки ВСУ никто не пострадал, серьезных разрушений нет. Губернатор уточнил, что в Плехове повреждена кровля ангара, пострадали некоторые объекты энергоснабжения, что привело к отключению электричества в нескольких домах.

Он подчеркнул, что все повреждения будут устранены.

Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Гуево Суджанского района пострадали пять человек, в том числе трое детей. По его словам, Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село из артиллерии утром 2 ноября. Всех пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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