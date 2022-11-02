Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ села Гуево Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате обстрела ВСУ села Гуево Суджанского района Курской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село из артиллерии утром 2 ноября. Всех пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Глава области уточнил, что повреждения получили несколько домов, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода. Кроме того, в селе на данный момент нет электричества.

Он добавил, что ремонтные бригады в ближайшее время приступят к восстановлению.

В Курской области до 6 ноября продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности. В регионе уровень террористической опасности действует с 11 апреля.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ обстреливают поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. По его словам, появились сообщения о перебоях с электричеством. Информация уточняется.

До этого ВСУ обстреляли эвакуационные группы. Они выводили беженцев из населенных пунктов в ДНР. В результате ЧП есть погибшие и раненые.



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