Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Курской области до 6 ноября продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы", – написал он.

В регионе уровень террористической опасности действует с 11 апреля.

Ранее Старовойт заявил, что ВСУ обстреливают поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. По его словам, появились сообщения о перебоях с электричеством. Информация уточняется.

До этого ВСУ обстреляли эвакуационные группы. Они выводили беженцев из населенных пунктов в ДНР. В результате ЧП есть погибшие и раненые.



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