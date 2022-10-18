Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино и села Попово-Лежачи

Фото: ТАСС/Frank Augstein/АР

Вооруженные силы Украины обстреливают поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, появились сообщения о перебоях с электричеством. Информация уточняется.

"О возможных пострадавших и повреждениях сообщу позднее", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее ВСУ обстреляли эвакуационные группы. Они выводили беженцев из населенных пунктов в ДНР. В результате ЧП есть погибшие и раненые.

Министерство обороны показало кадры боевой работы расчетов самоходной пушки "Малка". Тогда российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившиеся в лесном массиве.

Контроль поражения целей и корректировка огня велись с беспилотных аппаратов.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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