МО РФ показало боевую работу расчетов самоходной пушки "Малка"

Кадры боевой работы расчетов самоходной пушки "Малка" опубликовали Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, российские военные уничтожили позиции украинских войск, укрепившиеся в лесном массиве.

Контроль поражения целей и корректировка огня велись с беспилотных аппаратов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.