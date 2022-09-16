Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на 600 млн долларов

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Президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву очередной пакет военной помощи на 600 миллионов долларов. Об этом говорится в меморандуме, который американский лидер направил главе Госдепа Энтони Блинкену.
Текст документа распространила пресс-служба Белого дома. При этом содержание нового пакета военной помощи не раскрывается.
Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. При этом он не стал отвечать на вопрос о будущих пакетах военной помощи.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в настоящее время США не намерены отправлять Киеву ракеты ATACMS, поскольку радиус их действия равен порядка 300 километрам. В Вашингтоне считают, что это позволит ВСУ ударить по РФ и осложнить обстановку.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты станут непосредственной стороной конфликта на Украине в случае поставок Киеву ракет большей дальности. Она подчеркнула, что Россия адекватно отреагирует на подобные действия.
Страны Запада, включая США, увеличили военную помощь Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Блинкен заявил, что военная помощь Украине превысила 10 млрд долларов
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