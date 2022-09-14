Байден заявил, что Украина добилась "значительного прогресса" в ходе военных действий

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Президент Соединенных Штатов заявил, что Украина добилась "значительного прогресса" в ходе военных действий. Так он ответил на вопрос журналистов, достигли ли киевские власти переломного момента в конфликте.

"Это вопрос без ответа. Трудно сказать. Очевидно, что украинцы добились значительного прогресса, но это будет долгий путь", – приводит слова Байдена ТАСС.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в ближайшее время США планируют направить Украине новый пакет военной помощи. При этом он не уточнил, о какой сумме идет речь.

Вместе с тем представитель Белого дома добавил, что должностные лица США шагают в ногу с украинцами, консультируются с Киевом о содержимом пакетов. Он также выразил мнение, что в последние несколько недель и пару месяцев ряд поставленных Вашингтоном систем оружия и военной техники доказал свою эффективность и сыграл ключевую роль при проведении оборонительных и наступательных операций.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что за одни сутки Киев потерял 800 военнослужащих и иностранных боевиков в результате ударов ВКС России. Были поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска и 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки.

Также поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.

