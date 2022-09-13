ВСУ потеряли около 3,5 тыс бойцов при попытке наступления в направлении Херсона

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 3,5 тысячи бойцов при попытке наступления в направлении Херсона, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

"(ВСУ потеряли. – Прим. ред.) около 3,5 тысячи погибших нацистов, которые никак не добрались до Херсона", – заявил Стремоусов.

Накануне замглавы ВГА Херсонской области заявил, что в настоящее время идет усиление линии фронта, никто не будет сдавать регион.

По его словам, сдвиг линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов.

В ходе спецоперации российские ВС взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

