В Белом доме оценили военный потенциал российской армии

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В распоряжении Владимира Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Так он ответил на просьбу одного из журналистов оценить военный потенциал РФ на фоне специальной военной операции на Украине.
По оценкам Кирби, армия России настолько крупная и мощная, что при необходимости ее можно задействовать не только на Украине, но и в других местах. Он напомнил, что американское военное ведомство в новой Стратегии национальной обороны охарактеризовало РФ как острую угрозу.
"Очевидно, что у них все еще есть армия, способная нанести большой ущерб", – приводит слова Кирби ТАСС.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Ранее генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн призвал здраво оценить военную мощь России. По его словам, на Украине не была развернута значительная часть флота РФ. Он также отметил большой потенциал российских Военно-воздушных сил и оснащенность вооружениями.
Минобороны РФ показало работу военных вертолетов на Украине
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