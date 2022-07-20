Немецкий генерал признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами, заявил генерал-лейтенант бундесвера Альфонс Маис, комментируя события на Украине.
Немецкий убежден, что российскую армию не стоит недооценивать. По его мнению, в ходе украинского конфликта ВС РФ получат большой опыт и станут боеспособнее.
"Обладая превосходством в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром. <...> Российская армия становится сильнее", – сказал он в интервью газете Handelsblatt.
По словам Маиса, события на Украине ставят вопрос о том, как долго сможет продержаться Киев.
Он также рассказал об оснащении бундесвера. Генерал-лейтенант выразил надежду, что серьезные недостатки в сухопутных войсках ФРГ будут устранены за 5–8 лет.
Ранее бригадный генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад предостерег Киев от недооценки мощи российских военных. Он заявил, что ВС РФ слишком сильны, поскольку обладают превосходством как на земле, так и в воздухе.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили замаскированные оборонительные сооружения ВСУ
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