Немецкий генерал признал, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами, заявил генерал-лейтенант бундесвера Альфонс Маис, комментируя события на Украине.

Немецкий убежден, что российскую армию не стоит недооценивать. По его мнению, в ходе украинского конфликта ВС РФ получат большой опыт и станут боеспособнее.

"Обладая превосходством в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром. <...> Российская армия становится сильнее", – сказал он в интервью газете Handelsblatt.

По словам Маиса, события на Украине ставят вопрос о том, как долго сможет продержаться Киев.

Он также рассказал об оснащении бундесвера. Генерал-лейтенант выразил надежду, что серьезные недостатки в сухопутных войсках ФРГ будут устранены за 5–8 лет.

Ранее бригадный генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад предостерег Киев от недооценки мощи российских военных. Он заявил, что ВС РФ слишком сильны, поскольку обладают превосходством как на земле, так и в воздухе.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

