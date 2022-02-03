На Украине признали, что армия России превосходит силы НАТО

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Фото: Москва 24
На сегодняшний день российская армия является самой мощной в мире, заявил директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.
"Для того, чтобы сломать Восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил. В танках и более тяжелых вооружениях сухопутных войск они имеют значительное преимущество над европейскими странами", – сказал он в эфире YouTube-канала Ukrlife.
Также он указал на превосходство российской армии над войсками Соединенных Штатов.
Ранее американский журнал Military Watch Magazine опубликовал материал, в котором говорилось, что российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель по маневренности и выносливости.
Авторы статьи отметили, что модификация СМ2 вдвое или больше опережает западные самолеты по дальности поражения целей ракетами класса "воздух – воздух" в 400 километров.
До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал превосходство России в Азовском море. Он заявил, что Москва доминирует и диктует ситуацию в этом регионе.
По его мнению, в случае войны РФ будет активно использовать это для оказания давления на южные города Украины на Азовском побережье.
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