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На сегодняшний день российская армия является самой мощной в мире, заявил директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

"Для того, чтобы сломать Восточный фланг НАТО, у России более чем достаточно сухопутных сил. В танках и более тяжелых вооружениях сухопутных войск они имеют значительное преимущество над европейскими странами", – сказал он в эфире YouTube-канала Ukrlife.

Также он указал на превосходство российской армии над войсками Соединенных Штатов.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine опубликовал материал, в котором говорилось, что российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель по маневренности и выносливости.

Авторы статьи отметили, что модификация СМ2 вдвое или больше опережает западные самолеты по дальности поражения целей ракетами класса "воздух – воздух" в 400 километров.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал превосходство России в Азовском море. Он заявил, что Москва доминирует и диктует ситуацию в этом регионе.

По его мнению, в случае войны РФ будет активно использовать это для оказания давления на южные города Украины на Азовском побережье.