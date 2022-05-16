Экс-советник Меркель признал превосходство России на Украине

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Советник бывшего канцлера ФГР Ангелы Меркель и бригадный генерал немецкой армии в отставке Эрих Вад предостерег Киев от недооценки мощи российских военных, сообщает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Комментируя специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР, он заявил, что российские военные слишком сильны, поскольку обладают превосходством как на земле, так и в воздухе. Немецкий генерал также отметил, что именно Россия определяет ход развития событий на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В ночь с 13 на 14 мая ракетчики и артиллеристы РФ поразили свыше 500 объектов ВСУ. Речь идет о 18 пунктах управления, 543 районах сосредоточения живой силы и военной техники, складе боеприпасов в Любомировке Херсонской области, а также 23 артиллерийских подразделений.

