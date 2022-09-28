США объявят о новом пакете военной помощи Киеву 28 сентября – СМИ

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В среду, 28 сентября, Белый дом объявит о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, помощь будет предоставлена в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). На полученные по USAI деньги Киев может приобретать вооружение у американских оборонных подрядчиков.

Ранее источники агентства Reuters сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшие дни готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на 1,1 миллиарда долларов.

Западные страны усилили военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Конгрессе США предварительно согласовали новый пакет помощи Украине – СМИ

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