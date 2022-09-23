В США заявили, что Киев просит Запад о срочных поставках современных танков

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Киев просит об экстренных поставках современных танков, но страны Запада не спешат выполнять эту заявку, сообщает газета Politico со ссылкой на семь источников, знакомых с ситуацией.
Собеседники издания заявили, что танки заняли первое место в списке пожеланий украинцев на фоне контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях. Они отметили, что Киев рассчитывает "добиться еще большего прогресса" с помощью американских Abrams или немецких Leopard.
"Но высшие должностные лица национальной безопасности обеих стран пока не решились предоставить танки, отчасти из-за проблем с обучением и логистикой. <...> Дебаты по поводу танков – последняя стычка из-за вооружений между Западом и Украиной. На каждом этапе США месяцами колебались, прежде чем предоставить определенное оружие", – говорится в публикации.
Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили в Харьковской области до 100 военнослужащих ВСУ и установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В Херсонской области в районе населенного пункта Правдино 21 сентября военнослужащие РФ в результате огневого поражения уничтожили более 200 украинских солдат. В МО РФ сообщили, что командующий 28-й бригадой ВСУ направил военнослужащих 4-й роты 2-го батальона в контратаку на минное поле.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ совершили несколько неудачных попыток атак на Николаево-Криворожском направлении – МО
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