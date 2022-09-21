ВСУ потеряли свыше 200 человек в контратаке в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие РФ за сутки уничтожили более 200 солдат ВСУ в Херсонской области. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

"В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники", – уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что командующий 28-й бригадой направил военнослужащих 4-й роты 2-го батальона в контратаку на минное поле. Это привело к тому, что погиб практически весь состав подразделения.

В районе села Павловка в ДНР военные Украины предприняли еще одну попытку контратаки, однако она не увенчалась успехом. В результате потери ВСУ превысили 60 человек, четыре танка и восемь автомобилей. Также в Донецкой Народной Республике российские ВКС уничтожили 75 боевиков и девять единиц техники в пункте временной дислокации одной из бригад ВСУ.

Также российским военнослужащим удалось уничтожить 12 складов боеприпасов и вооружения в Харьковской и Херсонской областях, а также в ДНР. В то же время с помощью систем ПВО за 24 часа были сбиты 11 беспилотников, в числе которых один "Байрактар". Вместе с тем средства ПВО также ликвидировали 28 американских снарядов HIMARS и три ракеты HARM.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

