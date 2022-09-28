США готовятся вскоре предоставить Киеву пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов – СМИ

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Соединенные Штаты в ближайшие дни готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на 1,1 миллиард долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

"США готовят новый пакет вооружений <...> для войны Украины с Россией, о котором будет объявлено в ближайшее время. <...> Этот пакет станет последней поставкой вооружений для Украины", – говорится в сообщении.

16 сентября президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву очередной пакет военной помощи на 600 миллионов долларов. В него, по данным Пентагона, вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, радары и средства борьбы с беспилотниками.

Ранее газета Politico сообщила, что Киев попросил об экстренных поставках современных танков. В частности, американских Abrams или немецких Leopard. Однако, по информации издания, Запад не спешит выполнять эту заявку. В публикации также утверждалось, что с каждой новой поставкой Украине США "месяцами колебались на каждом этапе".

Западные страны усилили военную поддержку Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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