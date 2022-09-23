В США назвали Украину иждивенцем

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Соединенные Штаты ни в коем случае не должны пускать Украину в НАТО, считает экс-спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

В своей статье для портала 19Fortyfive он заявил, что американский народ не поддерживает включение Киева в длинный список "оборонных иждивенцев".

Бэндоу также напомнил, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году Вашингтон все еще настаивал на том, чтобы Североатлантический Альянс обещал возможное членство Украине и Грузии.

"Правительства союзников понимали, что целью НАТО является защита их народов, а не оказание военной помощи просителям безопасности. Ни Грузия, ни Украина не были жизненно важны для обороны Америки или Европы. И, как показали события, их добавление [в НАТО] чревато войной", – написал Бэндоу.

Он указал, что оба государства имели большое значение для России, а их вступление в Альянс стало бы окончательным нарушением многочисленных обещаний о нерасширении НАТО до российских границ. По его мнению, начало специальной военной операции лишь подтвердило постоянную нечестность Запада в его обещаниях Киеву, а члены Альянса осознали, что в их интересы не входит прямое столкновение с РФ из-за Украины.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс не воюют с Россией на территории Украины, а поставки вооружений Киеву не говорят о непосредственном участии военного блока в конфликте. При этом он уточнил, что все может измениться в случае нападения на одного из его членов, а исход противоречий между Брюсселем и Москвой будет зависеть от развития украинского кризиса.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

