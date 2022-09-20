В НАТО заявили, что не воюют с РФ на территории Украины

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НАТО не воют с Россией на Украине, а поставки вооружений Киеву не говорят о непосредственном участии военного блока в конфликте. Об этом в интервью эстонскому изданию ERR заявил председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.

"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко", – подчеркнул чиновник.

При этом он уточнил, что хоть Альянс и не находится в состоянии войны с РФ, все может измениться в случае нападения на одного из его членов. По его словам, исход противоречий между Брюсселем и Москвой будет зависеть от развития ситуации на Украине. В настоящее время НАТО заинтересовано исключительно в сохранении украинского суверенитета.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится нескоро. Он отметил, что Запад должен быть готов к длительному периоду противостояния с Россией, оказывая военную и финансовую поддержку Киеву.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

