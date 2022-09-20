В НАТО заявили, что не воюют с РФ на территории Украины

Фото: depositphotos/maxxyustas
НАТО не воют с Россией на Украине, а поставки вооружений Киеву не говорят о непосредственном участии военного блока в конфликте. Об этом в интервью эстонскому изданию ERR заявил председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр.
"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. Я должен заявить об этом очень четко", – подчеркнул чиновник.
При этом он уточнил, что хоть Альянс и не находится в состоянии войны с РФ, все может измениться в случае нападения на одного из его членов. По его словам, исход противоречий между Брюсселем и Москвой будет зависеть от развития ситуации на Украине. В настоящее время НАТО заинтересовано исключительно в сохранении украинского суверенитета.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вооруженный конфликт на Украине закончится нескоро. Он отметил, что Запад должен быть готов к длительному периоду противостояния с Россией, оказывая военную и финансовую поддержку Киеву.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минобороны РФ показало работу экипажей Су-34 с высокоточными ракетами X-29Т
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: