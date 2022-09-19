Билл Клинтон раскрыл детали переговоров с Ельциным о расширении НАТО

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Экс-президент США Билл Клинтон раскрыл детали переговоров со своим российским коллегой Борисом Ельциным относительно продвижения НАТО на восток.

По его словам, тогда он спросил Ельцина, действительно ли тот допускает, что Соединенные Штаты могут нанести удар по России, на что экс-президент РФ ответил отрицательно.

"Он ответил: "Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона", – заявил Клинтон в интервью телеканалу CNN.

Клинтон добавил, что согласился с этим, однако отметил, что исторические представления о России, прежде всего, связаны с такими правителями, как Иван Грозный, Петр I и Екатерина II, которые могли "контролировать своих соседей".

Экс-президент США также заявил, что Вашингтон и НАТО якобы не собирались угрожать России, поэтому, по мнению Клинтона, нельзя обвинять Североатлантический альянс в конфликте на Украине. Он также заявил, что предлагал Москве "особое партнерство" с альянсом и перспективу вступления в него.

Ранее американский историк Ноам Хомский заявил, что Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, пригласив в 1997 году в альянс Вишеградскую группу. По словам Хомского, Клинтон вводил в заблуждение Ельцина, утверждая, что использует заявления об открытости НАТО для других стран для внутренней американской аудитории, чтобы победить на президентских выборах.

В конце февраля Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы решительных действий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

