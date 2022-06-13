Американский историк заявил, что Клинтон врал Ельцину о нерасширении НАТО

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Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, заявил американский историк Ноам Хомский.
По его словам, 41-й президента США Джордж Буш – старший договорился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым о том, что Североатлантический альянс не продвинется "ни на дюйм" на восток в обмен на вхождение объединенной Германии в НАТО.
"Джордж Буш – старший выполнял свое обещание. В первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал этому обещанию, однако в середине 1990-х годов он стал говорить противоположные вещи", – сказал Хомский в беседе с Massachusetts Peace Action.
В 1997 году, заявил историк, Клинтон нарушил обещание и пригласил в НАТО Вишеградскую группу. По словам Хомского, Клинтон вводил в заблуждение бывшего президента РФ Бориса Ельцина, утверждая, что использует заявления об открытости альянса для других стран для внутренней американской аудитории, чтобы победить на президентских выборах.
Ранее Джордж Буш – младший в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, как нарушил обещание администрации своего отца о нерасширении НАТО. Экс-главе Белого дома позвонили от имени президента Украины Владимира Зеленского.
Он заявил, что считает неправильными обещания о нерасширении НАТО, которые дал госсекретарь США Джеймс Бейкер президенту СССР Михаилу Горбачеву. В ходе разговора Буш также признал, что не хотел вступления России в Альянс, но хотел чтобы в него вошла Украина.
Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер
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