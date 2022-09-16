Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине закончится не скоро

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Западные партнеры должны понимать, что вооруженный конфликт на Украине закончится не скоро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Reuters.

"Конечно, чрезвычайно отрадно видеть, что украинские вооруженные силы смогли вернуть себе территорию, а также нанести удар в тыл России. В то же время мы должны понимать, что это не означает близкий конец войны", – сказал он.

По словам Столтенберга, Запад должен быть готов к длительному периоду противостояния с Россией, оказывая военную и финансовую поддержку Киеву.

Ранее Столтенберг признал, что запасы вооружения в странах Североатлантического альянса снизились из-за поставок Украине. Он заявил, в настоящее время государства, входящие в военный блок, должны сосредоточиться на том, чтобы восстановить запасы оружия и снаряжения. Для этого, считает Столтенберг, НАТО должна работать с оборонной промышленностью.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

