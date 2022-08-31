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За происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, поскольку именно они диктуют Киеву план действий, заявил экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

"Россия правильно думает, что за всем стоят США. <...> На самом деле именно Вашингтон задает темп на Западе. Вашингтон стоит за [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Именно Вашингтон говорит ему продолжать сражаться", – сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор обвинил Белый дом в срыве мирного урегулирования конфликта. Он считает, что даже если Киев захочет завершить кризис дипломатическим путем, то США не позволят ему этого сделать.

Ранее Макгрегор заявил, что военная помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, приведет к затягиванию конфликта, из-за чего Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра. По его словам, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что украинская сторона понесла крупные потери при наступлении на юге страны. Российские военные за сутки уничтожили более 1 200 солдат ВСУ в результате разгрома противника на Николаево-Криворожском и других направлениях.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

