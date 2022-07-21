Американский полковник объяснил причину действий Путина на Украине

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Для Владимира Путина перспектива вхождения Украины в НАТО представляется сильной угрозой. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы министерства обороны Соединенных Штатов полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, глава РФ отмечал, что его не волнует, например, присоединение Украины к ЕС, но его не устроило бы наращивание там военного присутствия Альянса. При этом, уточнил Макгрегор, в Германии и Италии опасаются будущего обострения ситуации.

"Оба этих государства опасаются, что произойдет следующее: мы (США. – Прим. ред.) вернемся на Украину, я имею в виду подрывную деятельность, и попытаемся дальше использовать жителей и обрубок украинского государства для угроз в сторону России", – заявил экс-советник.

Он допустил, что ключевым мотивом РФ является нежелание соседства со странами, которые являются членами Североатлантического альянса.

Ранее глава РФ заявил, что проведение специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является решением суверенной страны. Оно основано на праве отстаивать свою безопасность. По словам Путина, это решение было вынужденным и трудным, но необходимым на фоне возрастающих рисков и угроз.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

