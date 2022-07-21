Украинские войска нужно отодвинуть дальше Донецка – Медведев

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что украинские силы необходимо отодвинуть дальше Донецка. Об этом он сказал на встрече с беженцами в Ростовской области.

"И не только от Донецка. Теперь нужно пошире. Подальше", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Медведев сказал, что украинское руководство является угрозой для безопасности России. По его мнению, те люди, которые стоят там у власти, националистические круги, они реально представляют угрозу для безопасности огромного количества людей, которые оказались в тисках киевского режима.

Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на то, что в последние 10 лет никто не желал выслушивать озабоченности России по поводу расширения Североатлантического альянса, а украинские власти отказывались разрешить конфликт в ДНР и ЛНР.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.