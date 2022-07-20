Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что конфликт, развернувшийся на территории Украины, находится сейчас на решающем этапе.

"Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть неотложной", – приводит ТАСС его слова.

Остин сделал акцент на том, что Украина должна получать гарантированную помощь и вооружение.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время географические задачи спецоперации России на Украине изменились. По его словам, сейчас они включают не только ДНР и ЛНР, но и Херсонскую, Запорожскую области и ряд других территорий. Он указал, что география спецоперации продолжит расширяться по мере того, как Запад будет накачивать Украину дальнобойным оружием.

Лавров добавил, что задача по денацификации и демилитаризации остается. Он подчеркнул, что со стороны Украины не должно быть никаких угроз безопасности России.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.