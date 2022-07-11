В Крыму заявили о неизбежности воссоединения юга Украины с Россией

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Воссоединение южных регионов Украины с Россией неизбежно, и Киев не сможет этому помешать. Об этом в беседе с РИА Новости заявил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.
"Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением, <...> так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен и будет обязательно проведен. Воссоединение этих исторически русских земель с Россией предрешено", – сказал он.
По его словам, Крым был и навсегда останется российским и юг Украины уже ждут в "большой российской семье".
Ранее глава Минобороны Украины заявил, что ВСУ получили от Владимира Зеленского задачу отвоевать юг страны. По его словам, для этих целей они располагают примерно миллионом бойцов.
Между тем в Госдуме приказ Зеленского назвали политической агонией. Там отметили, что у Киева не осталось сил и средств для реализации подобных заявлений, а попытки вернуть освобожденные Россией территории обернутся для Киева крахом.
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