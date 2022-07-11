В Госдуме оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Приказ украинского президента Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины является политической агонией, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. <...> Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа", – приводит его слова РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что никакие поставки оружия не остановят Россию от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
"Зеленскому уже сейчас пора задуматься о своем будущем. Путевка в Сибирь ему уже обеспечена", – добавил Шеремет.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью газете The Times, что ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг страны. По его словам, для этих целей они располагают примерно миллионом бойцов. Вместе с тем в интервью изданию The Wall Street Journal Резников заявил, что ВСУ несут большие потери, украинская армия истощена.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВСУ более 40 раз обстреляли территорию ДНР за сутки
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