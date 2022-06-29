В офисе Зеленского заявили, что Украина вернет территории военным путем

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Украина вернет якобы временно оккупированные Россией территории военным путем, заявил в своем телеграм-канале советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

"Это не "успокаивающая мантра" и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет. Все, что для этого нужно, – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений", – добавил Подоляк.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории Украины. По его словам, такую позицию Москвы доказывает предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

