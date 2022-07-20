Путин сообщил о готовности помочь в восстановлении ДНР и ЛНР

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Россия поможет в восстановлении Донецкой и Луганской народных республик, заявил Владимир Путин.

"Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР. Сделаем это обязательно!" – сказал президент на встрече с участниками конкурса "Большая перемена".

Глава государства подчеркнул, что на восстановление Донбасса потребуется много усилий и времени.

Ранее Владимир Путин заявил, что проведение спецоперации России на Украине является решением суверенной страны. Оно основано на праве отстаивать свою безопасность.

По его словам, это решение было вынужденным и трудным, но необходимым на фоне возрастающих рисков и угроз. Путин отметил, что оно направлено на защиту граждан РФ, жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева и "неонацистов, находившихся под полным покровительством Запада" на протяжении восьми лет.

Он подчеркнул, что все задачи спецоперации будут решены.

