В США спрогнозировали три возможных шага Путина после завершения спецоперации

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После завершения специальной операции на Украине у президента РФ Владимира Путина есть три пути. Таким мнением поделился обозреватель американской газеты The Hill, профессор предпринимательства в Балтиморском университете в США Дэвид Лингельбах.

По словам профессора, российский лидер либо "начнет военную кампанию", либо займется созданием альтернативы ООН, либо будет укреплять власть внутри страны.

Как добавил автор статьи, Путин – "не из тех, кто пойдет на очевидные шаги".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад стремится затянуть конфликт на Украине, поставляя оружие Киеву, ведь из него убивают российских военных и обстреливают территорию России.

По ее словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Наиболее активно в вооружении Киева участвуют Великобритания, Франция и США, а также Польша и страны Прибалтики, отметила она. При этом основной задачей ВСУ является максимальное разрушение гражданской инфраструктуры.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.